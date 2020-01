È ora di riscoprire The Act | la tormentosa serie esaltata dal Golden Globe a Patricia

È ora di (ri)scoprire The Act, la tormentosa serie esaltata dal Golden Globe a Patricia Arquette (Di martedì 7 gennaio 2020) La carriera di Patricia Arquette non è riducibile alle ultime, seppur splendide, serie televisive di cui è stata coprotagonista. La sua celebrità nasce e si consolida nell'arco di svariati decenni, dai primi film diretti da Sean Penn e David Lynch, passando per lo straordinario successo di Boyhood – per il quale ha vinto un Oscar e una sfilza di altri premi –, fino ad arrivare alle esaltanti avventure televisive di Escape at Dannemora e The Act. È proprio The Act a esser tornata al centro dell'attenzione generale dopo la meritata vittoria di un Golden Globe – il terzo – da parte della stessa Patricia Arquette. Si tratta di una serie antologica true crime creata da Nick Antosca e Michelle Dean, distribuita da Hulu e disponibile in Italia su StarzPlay. Ispirata a una storia vera, The Act è quanto di più tragico e doloroso potesse essere trasposto sullo schermo, ma è proprio la durezza ... Leggi la notizia su optimaitalia

