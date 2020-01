Cosenza, ex prefetta Galeone interrogata dal gip. L’avvocato. “Resa versione dei fatti con limpidità, coerenza e tranquillità” (Di martedì 7 gennaio 2020) A cinque giorni dagli domiciliari Paola Galeone, ex prefetta di Cosenza, “ha reso la propria versione dei fatti con assoluta limpidità, coerenza e tranquillità. Ora aspettiamo le determinazioni del giudice, al quale abbiamo chiesto di rivedere la sua determinazione in ordine anche alla misura”. Oggi la funzionaria, sospesa dalla funzione dalla ministra dell’Interno perché indagata per induzione a dare utilità, è stata interrogata dal giudice per le indagini preliminari. “Non posso rivelare particolari – ha spiegato l’avvocato Franco Sammarco, alla fine dell’interrogatorio di garanzia dinnanzi al gip. – ma in ogni caso è stata fornita una versione realistica dei fatti e a breve saprete, quando sarà possibile sapere. Dell’imprenditrice Falcone (che ha presentato la denuncia da cui è scaturito il suo arresto, ndr) ha parlato in termini di assoluta ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

