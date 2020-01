Con il bob contro un albero sulle nevi di Valdidentro | Diego muore a soli 3 anni

Finisce Con il bob Contro l’albero a Sondrio : morto bambino di 4 anni : Diego Lanfranchi, un bambino di 4 anni, era andato con la famiglia sulla neve a Valdidentro, in provincia di Sondrio. Mentre scendeva con il bob sulla neve, però, il piccolo si è scontrato contro un albero. Nonostante gli interventi immediati del personale medico del 118, il bambino di 4 anni è morto. L’incidente è avvenuto lo scorso sabato, ma le ferite e le lesioni riportate da Diego si sono rivelate fatali. Anche il fratellino minore di ...

Tragedia in Lombardia : Con il bob Contro un albero - morto un bambino di 4 anni : E’ morto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di non ancora 4 anni che, sabato pomeriggio, era rimasto gravemente ferito con il suo bob schiantatosi contro un albero sulle nevi di Valdidentro (Sondrio). Troppo gravi le lesioni per Diego Lanfranchi, che era stato ricoverato con il fratellino di due anni, dimesso oggi, che sedeva nella parte posteriore dello slittino che, scendendo da un pendio, aveva preso ...

Milan - Boban : «Orgogliosi di riabbracciare un giocatore unico ma non dobbiamo nasConderci» : Milan, al termine della conferenza stampa di presentazione di Zlatan Ibrahimovic ecco le parole di Boban Ibrahimovic si è presentato questa mattina alla stampa. Al termine dell’incontro con i giornalisti anche Boban ha rilasciato alcune dichiarazioni. «Siamo molto orgogliosi di riabbracciare un giocatore unico. Siamo super positivi su quello che sarà l’effetto di Zlatan sulla gente e sulla squadra. Nessuno di noi si deve nascondere ...

Bob - Coppa del Mondo Winterberg 2020 : nel nuovo anno si torna in Europa. Per il 4 si assegna il titolo Continentale : Riparte la Coppa del Mondo di bob: dopo due tappe in terra americana, in quel di Lake Placid, ci si sposta verso il Vecchio Continente. Si va in scena nel week-end in quel di Winterberg (Germania). Ancora una volta al maschile per due volte andrà in scena il 4. Importante la prova di sabato perché assegnerà anche il titolo europeo, mentre quella di venerdì sarà valida solo per il massimo circuito internazionale. Il più atteso è il canadese ...

Costanza Caracciolo col pancione a Dubai è grata per il suo Capodanno Con la figlia e Bobo Vieri (Foto) : E’ finito a Dubai il vecchio anno per Costanza Caracciolo ed è sempre da lì che continua a godersi il relax dei primi giorni del 2010 (Foto). Bellissima con il pancione Costanza Caracciolo ringrazia di continuo nei suoi post per la vita che sta godendo. E’ felice e si vede e non solo mentre sfoggia le sue curve fasciate in un bellissimo abito rosso ma mentre abbraccia Bobo Vieri e nello scatto appare la piccola Stella nel suo passeggino. In ...

Morto Nick Gordon. Fu Condannato per la morte di Bobbi Kristina Brown - figlia di Whitney Houston : È Morto Nick Gordon all’età di soli 30 anni. Il ragazzo è stato il fidanzato di Bobbi Kristina Brown, unica figlia della cantante Whitney Houston, condannato a pagare un risarcimento record di 36 milioni di dollari alla famiglia per averle dato il mix di farmaci, droga e alcool che le fu fatale. La morte speculare a quella della madre, in una vasca da bagno in casa sua, con il giovane Gordon e un altro amico al piano di ...