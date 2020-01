Capodoglio muore sulla spiaggia, nel suo stomaco 100kg di rifiuti di plastica (Di martedì 7 gennaio 2020) Un Capodoglio è morto a inizio dicembre su una spiaggia scozzese, dove era rimasto spiaggiato. Nel suo stomaco sono stati trovati 100kg di rifiuti di plastica. A inizio dicembre 2019 un Capodoglio è stato trovato morto sull’Isola di Harris, in Scozia. L’animale, rimasto spiaggiato, non è riuscito a tornare in acqua ed è morto sulla … L'articolo Capodoglio muore sulla spiaggia, nel suo stomaco 100kg di rifiuti di plastica è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

