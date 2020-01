Calciomercato Verona, gli scaligeri puntano Dimarco dell’Inter (Di martedì 7 gennaio 2020) Calciomercato Verona, operazione anche in entrata per i veneti che hanno messo gli occhi su Federico Dimarco Chiuso il primo turno di questo 2020 per il campionato le società si sono rimesse a lavoro sul mercato. In casa Verona le trattative di alcuni giocatori in uscita sono già a buon punto ma si pensa anche ad alcuni acquisti per rinforzare la rosa. Come riporta Gianlucadimarzio.com infatti gli scaligeri vorrebbero un rinforzo sulle corsie laterali e l’obiettivo sembra essere Federico Dimarco. Il classe 1997 infatti non trova spazio nelle gerarchie di Antonio Conte. Su di lui ci sarebbe anche l’interesse del Genoa. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

