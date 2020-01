Aspi, piano in arrivo entro gennaio Sui Benetton un'ipoteca da 5 mld (Di martedì 7 gennaio 2020) Le banche che lavorano col gruppo italiano sono esposte direttamente verso Atlantia per 3,9 miliardi (con scadenza tra giugno e settembre 2023) attraverso i finanziamenti concessi per l’acquisizione di Abertis, mentre ad altri 8,4 miliardi di euro ammontava (a fine settembre) l’indebitamento finanziario netto di Aspi. Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

