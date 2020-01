A Pomeriggio 5 la confessione di Elena Morali: “Ho amato due persone, io e Scintilla una coppia aperta” (Di martedì 7 gennaio 2020) E’ arrivato il momento di Elena Morali. Tocca a lei nel salotto di Pomeriggio 5 raccontare la sua versione dopo le parole di Daniele che l’ha accusata di aver avuto due relazioni parallele. Oggi l’ex pupa è single: “Sto da sola, voglio ricominciare da me, in questo momento io voglio solo stare sola. Chiedo scusa ai genitori di Scintilla, chiedo scusa ai miei genitori...”. Poi in lacrime ha detto: “Non si può arrivare a fare quello che io fisicamente ho fatto un mese fa.” La conduttrice le dà un consiglio da mamma, dicendole che si deve scegliere. “Non ci riesco” ha detto Elena in lacrime. La Morali ha infatti dichiarato nella puntata di Pomeriggio 5 di oggi, 7 gennaio 2020 che per oltre un anno ha avuto due storie parallele. Amava forse due persone: “Io condivido il pensiero di Pupo, io amavo due persone, stavo bene così, ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

Unf_Tweet : CONFESSIONE CHOC! A #Pomeriggio5 la confessione di #ElenaMorali: 'Ho amato due persone, io e Scintilla una coppia a… - IerardiMichele1 : RT @DavLucia: @IerardiMichele1 Meravigliosa!! Ogni emozione Michele è una confessione dell’anima che trasmetti a chi ti legge!!! Ti lascio… - DavLucia : @IerardiMichele1 Meravigliosa!! Ogni emozione Michele è una confessione dell’anima che trasmetti a chi ti legge!!!… -