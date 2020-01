VIDEO Napoli-Inter 1-3, Highlights, gol e sintesi: doppietta di Lukaku, rete di Lautaro. I nerazzurri tornano in testa (Di lunedì 6 gennaio 2020) L’Inter ha sconfitto il Napoli per 3-1 nel big match della diciottesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, i nerazzurri si sono imposti al San Paolo e hanno così agganciato la Juventus in testa alla classifica. I ragazzi di Antonio Conte hanno conquistato i tre agognati punti su un campo difficile e continuano il duello con i bianconeri per la conquista dello scudetto. A decidere l’incontro è stato uno strepitoso Romelu Lukaku che ha siglato una doppietta da urlo nel primo tempo, poi nella ripresa Lautaro Martinez ha chiuso i conti dopo che Milik aveva accorciato le distanze. Di seguito il VIDEO con i gol, gli Highlights e la sintesi di Napoli-Inter 1-3. VIDEO Highlights Napoli-Inter 1-3: PRIMO GOL Lukaku (0-1): Napoli 0-1 Inter (Lukaku) What a goal – makes it look easy. pic.twitter.com/fyJqv44B3G — InterVids (@InterVids) January 6, 2020 SECONDO GOL ... Leggi la notizia su oasport

VincenzoDeLuca : Solidarietà al personale medico vittima di episodi di violenza. Un anno fa ho chiesto l’istituzione di un posto di… - sscnapoli : L'ultimo incontro tra Napoli ed Inter allo Stadio San Paolo! ?? #NapoliInter ?? #ForzaNapoliSempre - OfficialSSLazio : ?? IL GOL PIÙ BELLO DELLA DECADE ?? ?? Vince la rovesciata di Stefano Mauri contro il Napoli ?? 07.04.2012… -