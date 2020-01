Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2020 ore 15:30 (Di lunedì 6 gennaio 2020) Viabilità 6 GENNAIO 2020 ORE 15:20 MANUELA CIAMPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DAL SERVIZIO INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE MANUELA CIAMPI CIRCOLazioNE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. TRANNE QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA APPIA TRA ALBANO LAZIALE E ARICCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER QUANTO RIGUARDA INVECE GLI EVENTI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, RICORDIAMO CHE OGGI, 6 GENNAIO, SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN DIVERSI CENTRI E COMUNI DEL Lazio, IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL’EPIFANIA. A GROTTAFERRATA SARA’ INTERDETTO IL TRAFFICO A PIAZZALE SAN NILO E VIE LIMITROFE, ANCHE A VITERBO è IN ATTO LA “BEFANA 115” UNA MANIFESTAZIONE IN COLLABORAZIONE CON I VIGILI DEL FUOCO SARANNO ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA FINO A FINE GIORNATA IN VIA CAVOUR E VIA DEL PLEBISCITO. SEMPRE A VITERBO ... Leggi la notizia su romadailynews

