Uomini e Donne, trono over: Gemma volta pagina, la dama dimentica Juan Luis con… (Di lunedì 6 gennaio 2020) Gemma ha trovato un nuovo amore dopo la storia finita male con Juan Luis. Ecco che cosa è successo nell’ultima registrazione del trono over. Uomini e Donne: Gemma Galgani ha chiuso con Juan Luis La settimana scorsa in una registrazione del trono over di Uomini e Donne c’è stato finalmente l’epilogo della storia tra Gemma Galgani e Juan Luis. Questa frequentazione ha destato molti dubbi e critiche nel pubblico in studio e a casa. Infatti, l’uomo, nonostante fosse arrivato nel programma per conoscere Gemma, non sembrava affatto interessato a lei. Dopo un mese e mezzo di esterne ed incontri, lui si rifiutava di baciarla appassionatamente. Non solo, ma sul tecnico dentista di Napoli sono arrivate poi molte segnalazioni. Al di fuori della trasmissione Juan Luis prendeva accordi per serate e chattava con diverse Donne autoinvitandosi a casa loro. Interrogato più volte ... Leggi la notizia su kontrokultura

