Tiberio Timperi e Monica Setta, ascolti record: lo share vola al 26% (Di lunedì 6 gennaio 2020) Monica Setta e Tiberio Timperi segnano un nuovo record d’ascolti: Uno Mattina in Famiglia arriva al 26% di share! Weekend d’oro, è il caso di dirlo, quello che si è appena concluso, per Tiberio Timperi e Monica Setta: Uno Mattina in Famiglia con la puntata di ieri, domenica 5 gennaio, ha infatti raggiunto il 26% di share, segnando il record stagionale. La trasmissione la domenica ha infatti sempre viaggiato su una media del 24-25% di share nei primi quattro mesi di programmazione, concludendo il 2019 in bellezza. E come dimostrano i dati auditel di ieri, gli ascolti di Uno Mattina in Famiglia sono saliti ancora, raggiungendo uno share che nessun altro programma del daytime di Rai1 riesce ad ottenere. Con il 25.9% di share, a trascorrere la vigilia dell’Epifania con Tiberio Timperi e Monica Setta ieri sono stati oltre 1 milione 700 mila telespettatori, sintonizzati su ... Leggi la notizia su lanostratv

