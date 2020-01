Sub ucciso da uno squalo: tragedia in Australia (Di lunedì 6 gennaio 2020) tragedia nelle acque Australiane, dove un sub è stato ucciso da uno squalo durante un’immersione. Stando alle prime informazioni l’uomo sarebbe stato attaccato al largo delle coste sud-occidentali del Paese, poco lontano da Cull Island. A riportare la vicenda è stato l’Indipendent. Sub ucciso da uno squalo Stando alle prime informazioni, l’attacco sarebbe avvenuto mentre il sub si stava tuffando in mare dalla barca. La tragedia risale al primo pomeriggio di domenica 5 gennaio e la Polizia marina Australiana sarebbe ancora alla ricerca del cadavere dell’uomo di cui non è ancora stata resa nota l’identità. A dare la notizia sarebbe stata una donna che al momento dell’attacco era sulla barca e sarebbe stata soccorsa in stato di forte choc. L’episodio è stato confermato anche dagli organi Regionali: “Un uomo ha subito ferite mortali dopo ... Leggi la notizia su notizie

