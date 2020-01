Sony svela i titoli presenti al Taipei Game Show 2020 e invita a non perdere il CES 2020 (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il 2020 è iniziato da una settimana e Sony ha già programmato 2 eventi da non perdere, il primo è durante il CES 2020 che avrà luogo questa notte (ore 2:00 italiane) e il secondo appuntamento durante il Tapei Game Show 2020 in Taiwan, il quale si terrà dal 6 al 9 Febbraio 2020. Nel primo caso probabilmente si parlerà di PS5, nel secondo caso invece dei giochi in arrivo su PS4 quest’anno e non solo. Per quanto riguarda l’evento in Taiwan lo slogan scelto da Sony è “You are a Star“, al fine di promuovere il brand Playstation in Asia. Quest’oggi possiamo già condividere con voi la lista dei titoli che saranno presenti all’evento. PlayStation Taipei Game Show 2020: I giochi presenti all’evento Sony ha dunque annunciato che i giochi che saranno presenti all’evento ... Leggi la notizia su gamerbrain

