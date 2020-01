Silvia Toffanin, approda in prima serata dopo Verissimo? Parla Costanzo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Silvia Toffanin, dopo il successo di Verissimo condurrà un altro programma, magari in prima serata? Maurizio Costanzo risponde ad una lettrice del settimanale Nuovo Sul settimanale Nuovo il conduttore e giornalista Maurizio Costanzo cura una rubrica fissa, dove discute con i numerosi lettori della rivista di tivù e dei personaggi che la caratterizzano. Nell’ultimo numero in edicola, una signora gli ha chiesto un’opinione su Silvia Toffanin. Non capisce perché l’ex letterina non intenda mettersi in gioco con altri format, magari live e in prima serata. Pertanto, ha approfittato dello spazio concessole per chiedere al marito di Maria De Filippi se presto potrebbe concretizzarsi la possibilità di vederle presentare un qualche nuovo show. Come un terzo figlio Costanzo ha voluto innanzitutto fare i più sinceri complimenti a Silvia Toffanin. Nonostante abbia le capacità di misurarsi in altre ... Leggi la notizia su kontrokultura

