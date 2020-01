Senigallia, tragedia nella notte dell’Epifania (Di lunedì 6 gennaio 2020) Senigallia scossa dalla tragedia che si è consumata nel giorno dell’Epifania. Due donne sono state travolte da una macchina mentre stavano camminando sul ciglio della strada statale “arceviese”, la Sp 360. Le donne stavano tornando a casa probabilmente dopo aver passato la serata nella discoteca Megà, non molto distante al luogo della tragedia. Ecco la ricostruzione dei fatti fatta dalla Polstrada. Tra le 4 e le 5 del 6 gennaio 2020, due donne stavano camminando lungo la Sp 360, meglio conosciuta come la statale arceviese. Una macchina le ha centrate in pieno e i loro corpi sono stati sbalzati in un campo. L’uomo alla guida del veicolo che le ha investite si è fermato e ha chiesto aiuto ad alcuni passanti che hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti della ... Leggi la notizia su bigodino

