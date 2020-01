Sanremo, Rula Jebreal: “La Rai voleva che rinunciassi spontaneamente, ho rifiutato. Attacchi partiti da persone vicine a Salvini” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Alla serata inaugurale di Sanremo Rula Jebreal avrebbe dovuto tenere un monologo sulla violenza sulle donne. A raccontarlo è la stessa giornalista italo israeliana in un’intervista a Gad Lerner su Repubblica. “Con lo staff della direzione artistica ho cominciato a raccogliere i dati Onu e a preparare il monologo che avrei dovuto presentare nella serata inaugurale”, dice. A contattarla era stato Amadeus in persona al quale ha parlato di “Loujain Alhathloul, stuprata perché rivendicava il suo diritto di voto e di guidare l’automobile. E poi della mia amica yazida Nadia Murad, premio Nobel, coinvolta insieme a me dal presidente francese Macron in un Comitato per l’uguaglianza. Abbiamo progettato di coinvolgere Michelle Obama o in alternativa Oprah Winfrey per parlare di questi temi”. Poi però la notizia è finita su Dagospia: e i social sono stati ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

