Rod Stewart fa a pugni per entrare ad un party per bambini e vine arrestato (Di lunedì 6 gennaio 2020) Rod Stewart cerca di entrare ad una festa col figlio e ha fatto a pugni con un buttafuori, arrestato anche se ha chiesto scusa La rockstar britannica Rod Stewart ha fatto a pugni ed è stato arrestato. Il cantante ha 74 anni e voleva prendere parte ad una festa col figlio insieme al figlio di 39 anni. Il party di Capodanno era stato organizzato in forma privata al Breakers hotel di Palm Beach ma il figlio del cantante voleva entrare lo stesso. Dopo svariate insistenze le cose si sono messe male e sono sfociate nella violenza quando il figlio è stato fermato da un addetto alla sicurezza. Il cantante ha quindi fatto a pungi con questa persona e sarà costretto a presentarsi in un tribunale di Palm Beach, in Florida. L’accusa per Rod Stewart è di percosse nei confronti del buttafuori, un reato di lieve entità in genere punibile con una semplice multa. Sarà comunque il tribunale a decidere ... Leggi la notizia su kontrokultura

