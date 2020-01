Promozione, l’Edil Appia Basket Sant’Agnese sconfitta dalla capolista (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – Dopo la vittoria sul campo di Capo Miseno, l’Edil Appia Basket Sant’Agnese non riesce a concedere il bis e perde 74 a 58 contro Akery Basket nell’incontro valevole per la dodicesima giornata del campionato di Promozione Campania. Gara che ha visto gli uomini della presidentessa Manganiello inseguire per tutta la durata del match. Dopo un primo quarto nel quale le squadre sono rimaste a contatto (13-18 al 10’), il break decisivo arrivava nella seconda frazione in cui gli ospiti hanno impresso la sferzata decisiva grazie ad un attacco capace di produrre ben 24 punti . Il 28-42 col quale si andava al riposo lungo incanalava l’inerzia del match tutta verso l’Akery Basket che mai ha permesso all’Edil Appia di ricucire il gap ma che anzi, nell’ultimo quarto ha anche incrementato il vantaggio sul +16 finale. La sconfitta fa restare ... Leggi la notizia su anteprima24

Promozione l’Edil Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Promozione l’Edil