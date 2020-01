Pier Ferdinando Casini, in Libia affonda l'Italia: "Immigrati e petrolio. Colpa di Di Maio? No, di Macron" (Di lunedì 6 gennaio 2020) La situazione in Libia precipita e l'Italia è sparita. Pier Ferdinando Casini, intervistato dalla Stampa, punta il dito contro la nostra irrilevanza, "ma evitiamo l'ipocrisia di dire che il problema di politica estera nel nostro Paese si chiami Luigi Di Maio. I problemi vengono da lontano e sono mol Leggi la notizia su liberoquotidiano

CordioliMirco : RT @Kaimano1979: Pier Ferdinando Casini, rischio gravissimo: 'Sveglia o perdiamo la Libia'. Un messaggio per Di Maio - 3Cardi : RT @Kaimano1979: Pier Ferdinando Casini, rischio gravissimo: 'Sveglia o perdiamo la Libia'. Un messaggio per Di Maio - Giusy64155137 : RT @Kaimano1979: Pier Ferdinando Casini, rischio gravissimo: 'Sveglia o perdiamo la Libia'. Un messaggio per Di Maio -