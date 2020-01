PAGELLE Atalanta Parma: Ilicic incanta, emiliani in confusione (Di lunedì 6 gennaio 2020) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Atalanta Parma Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Atalanta e Parma, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Ilicic, Gomez FLOP: Bruno Alves, Kulusevski VOTI Atalanta: Sportiello 6; Toloi 7, Djimsiti 7, Palomino 6.5; Hateboer 6.5, De Roon 7, Freuler 7, Gosens 7; Ilicic 8 (88′ Traore sv), Gomez 7.5 (77′ Malinovskyi sv); Muriel 6 (72′ Zapata sv). Parma (4-3-3): Sepe 5; Darmian 5, Iacoponi 5, Bruno Alves 4.5, Pezzella 4.5; Grassi 5 (77′ Brugman 5), Hernani 5, Barillà 5; Kulusevski 4.5, Kucka 5 (65′ Laurini 5), Sprocati 5 (45′ Inglese 5.5). Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

