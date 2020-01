Napoli, medici minacciati: 3 ragazzi sequestrano un’ambulanza (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Continuano gli attacchi verso gli operatori del 118 a Napoli. Nel pomeriggio di ieri si è registrato un altro caso all’Ospedale Loreto mare. È già la 5 aggressione del 2020. Tre ragazzi sono entrati bruscamente nel pronto soccorso costringendo l’equipaggio del 118 a salire sull’ambulanza sequestrata. A rendere nota la disavventura è la pagina Facebook “Nessuno Tocchi Ippocrate”. L’equipe sanitaria arriva così nel quartiere “Case Nuove” nei pressi di piazza Garibaldi e retrostante il nosocomio. Ad attenderli una folla che non lascia ben sperare. Ma con lo stupore degli operatori sul posto c’è un 16enne con una distorsione al ginocchio. Non con poche difficoltà è sotto varie minacce, il giovane viene così trasportato in ospedale e sottoposto a le dovute cure. L'articolo Napoli, medici minacciati: 3 ragazzi sequestrano un’ambulanza proviene da ... Leggi la notizia su anteprima24

