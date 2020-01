Napoli Femminile, pari e spettacolo contro la Roma: finisce 3-3 (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Napoli Femminile pareggia in casa contro la Roma nella prima gara del 2020 e mantiene il vantaggio di cinque punti sulla Lazio, terza in classifica. Il 3-1 di inizio ripresa non basta alle azzurre, che si fanno rimontare e raccolgo sono un pari. La squadra di casa passa in vantaggio al 18esimo, con Gelmetti che sigla la settima rete stagionale su assistenza di Tammik. Le giallorosse trovano il pareggio dopo cinque minuti con Jody, che segna clamorosamente da calcio d’angolo, complice il vento forte che ha cambiato completamente traiettoria al pallone. Altri tre giri d’orologio ed il Napoli torna avanti, con il duo Gelmetti-Tammik che funziona anche a parti invertite: stavolta è la prima a crossare al centro per la seconda, che di piatto trova il 2-1. Ad inizio ripresa la rete di Kubassova (a cui è stato anche negato un ... Leggi la notizia su anteprima24

