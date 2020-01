Luca Zingaretti tranquillizza i fan dopo l’incidente: “Sto benissimo, grazie a tutti” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Luca Zingaretti, grande attore di cinema e teatro e Il commissario Montalbano più amato della tv, è stato investito a Roma, zona Prati, mentre era in scooter, domenica 5 gennaio, alla vigilia dell'Epifania 2020. Da subito, le conseguenze dell'incidenze non sono sembrate gravi e infatti Zingaretti stesso ha voluto tranquillizzare i suoi fan con un video su Instagram, mostrandosi in ottima salute e ringraziando tutti coloro hanno avuto un pensiero per lui. Leggi la notizia su tv.fanpage

