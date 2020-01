LIVE Atp Cup 2020, risultati 6 gennaio in DIRETTA: in campo Thiem contro Schwartzman, tra non molto toccherà a Djokovic e Nadal (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:33 SERBIA-FRANCIA – 3-2 per Paire in questo momento, con Lajovic alla battuta. 10:27 AUSTRIA-ARGENTINA – Cominciato il secondo atto della sfida: Thiem contro Schwartzman. 10:22 SERBIA-FRANCIA – Il terzo set tra Lajovic e Paire è partito semza break: 1-1. 10:13 SERBIA-FRANCIA – Alla fine la spunta Lajovic per 8-6, il match con Paire vola al terzo set. 10:11 SERBIA-FRANCIA – 6-6 ora: tiratissimo questo secondo set tra Lajovic e Paire. 10:08 SERBIA-FRANCIA – Mini break per Paire che sta conducendo il tiebreak per 4-2. 10:05 SERBIA FRANCIA – Il secondo set tra Lajovic e Paire si deciderà al tiebreak. 10:03 AUSTRIA-ARGENTINA – Novak batte Pella in tre set (0-6, 6-4, 6-4) e regala il primo punto all’Austria. 10:00 AUSTRIA-ARGENTINA – Break di Novak, 5-4 per l’austriaco che ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Atp Cup 2020 risultati 6 gennaio in DIRETTA: cominciata Austria-Argentina più tardi in campo Djokovic e Nadal… - zazoomblog : LIVE Atp Cup 2020 risultati 6 gennaio in DIRETTA: in corso Austria-Argentina e Serbia-Francia più tardi tocca a Djo… - zazoomblog : LIVE Atp Cup 2020 risultati 6 gennaio in DIRETTA: cominciata Austria-Argentina più tardi in campo Djokovic e Nadal… -