Libia, le forze del generale Haftar sono entrate a Sirte. Il portavoce: «La città è stata liberata dai terroristi» (Di lunedì 6 gennaio 2020) Le forze del generale Khalifa Haftar, hanno preso il controllo di Sirte, scacciando le milizie che sostengono l’esecutivo del premier Fayez al-Sarraj. L’annuncio ufficiale è stato dato dal portavoce delle forze di Haftar, Ahmad al-Mesmari: «Sirte è stata completamente liberata dai gruppi di terroristi». «Le milizie del Governo di accordo nazionale si ritirano da Sirte. L’Esercito arabo libico entra a Sirte», aveva rivelato in un tweet l’emittente di sole notizie al-Hadath del gruppo Al-Arabiya, citando il proprio corrispondente e riferendosi all’importante città libica sull’omonimo Golfo. NEW — LNA enters the city center of Sirte, per Sky News, Al Arabiya and Al Hadath— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 6, 2020 «L’esercito nazionale libico controlla la base della brigata al Saedi all’est di Sirte», precisa un altro tweet ... Leggi la notizia su open.online

