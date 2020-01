Kate Middleton che stile per la passeggiata a Norfolk | cappello e stivali in attessa del

Kate Middleton ammette l’errore fatto il giorno della messa di Natale con William : Kate Middleton ammette di aver commesso un terribile errore il giorno della messa di Natale con William. I duchi di Cambridge, come è noto, sono stati i grandi protagonisti il 25 dicembre 2019 quando hanno preso parte alla funzione che si è tenuta nella chiesa di St. Mary Magdalene a Sandringham. La coppia reale ha sfilato di fronte ai sudditi insieme a George e Charlotte che hanno sostituito Meghan Markle e Harry, volati in Canada con Archie ...

Kate Middleton esclusa dalla foto ufficiale con la Regina e William : William e George posano con la Regina Elisabetta per una foto ufficiale, ma Kate Middleton viene esclusa. L’ultimo scatto pubblicato dalla Sovrana rappresenta, secondo molti, l’ennesima prova della crisi che starebbero vivendo Catherine e il primogenito di Diana. Problemi e gelosie che si sarebbero acuiti nell’ultimo periodo portando i due a una frattura inevitabile, così tanto che a Corte si starebbe pronunciando già la parola ...

Kate Middleton con William è crisi? La posizione della Regina Elisabetta : Da diversi giorni i tabloid inglesi parlano della presunta crisi coniugale tra Kate Middleton ed il Principe William: cosa c’è di vero. Sin dal principio del 2019 sono girate voci su un presunto allontanamento tra William e Kate. Verso la scorsa primavera i tabloid inglesi hanno fatto uscire un rumor riguardante un presunto tradimento del […] L'articolo Kate Middleton con William è crisi? La posizione della Regina Elisabetta è ...

Kate Middleton in crisi con William - la Regina rompe il silenzio : La Regina rompe il silenzio dopo le voci di una crisi fra Kate Middleton e William. A svelarlo è stata Jennie Bond, ex corrispondente della Bbc ed esperta della Royal Family che ha svelato cosa pensa veramente la Sovrana della moglie di suo nipote. Ormai da settimane non si parla d’altro che della presunta crisi fra William e Kate. Secondo i tabloid fra i due ci sarebbero state incomprensioni e una forte tensione, emersa soprattutto ...

Meghan Markle inarrestabile : la scelta strategica per battere Kate Middleton : Archiviate le Feste natalizie – passate come ben si sa lontano dal resto della Famiglia Reale – i Duchi di Sussex sono pronti per iniziare con ottimi auspici il 2020. Come già ricordato, si parla ormai da mesi di una prossima registrazione del loro marchio ufficiale, che comprenderebbe diversi prodotti – p.e. capi di vestiario – ma anche servizi e riviste. Tra i programmi di Meghan e Harry c’è anche la promozione, ...

Kate Middleton irriconoscibile : le [FOTO] sconvolgenti della duchessa da giovane : Vi siete mai chiesti che cosa faceva Kate Middleton prima di diventare la duchessa di Cambridge? Le nozze con William l’hanno resa un membro della Royal Family, ma com’era la sua vita prima di conoscere il principe? Semplicemente Kate Kate e William hanno frequentato lo stesso istituto in Scozia, dove si sono conosciuti. Studiavano storia dell’arte insieme e condividevano le lezioni, il tempo libero e persino il dormitorio. Dopo la ...

Kate Middleton - il messaggio segreto per Meghan Markle che sfida la Regina : Kate Middleton lancia un messaggio a Meghan Markle nel suo video di fine anno, sorprendendo tutti. In crisi con William, la duchessa di Cambridge sembra decisa a fare pace con la cognata, dopo un periodo segnato da liti e ripicche. Per questo motivo, al contrario di quanto è accaduto lo scorso anno, ha scelto di inserire l’ex star di Suits e Harry nel suo video di ringraziamento. Come di consueto, Catherine e William hanno condiviso su ...

Kate Middleton - che a corte avrebbe preferito la chiamassero «Catherine» : Kate e William sulla BBCKate e William sulla BBCKate e William sulla BBCKate e William sulla BBCKate e William sulla BBCPer tutti, nel mondo, è Kate Middleton. All’anagrafe, però, il suo nome per esteso è Catherine Elizabeth. Certo, pronunciarlo tutto ogni volta che si parla di lei sarebbe quantomeno scomodo, ma sembra però che la duchessa – ancor prima di entrare nella royal family – abbia chiesto agli amici di non chiamarla più con ...

Meghan Markle risponde a Kate Middleton : la foto tenerissima di Harry e Archie : Meghan Markle risponde a Kate Middleton con il suo video di auguri e si vendica con una foto di Harry e Archie. In poche ore la duchessa di Sussex è riuscita a rubare la scena alla cognata, al centro del gossip per una presunta crisi con William. Se alla messa di Natale tutti gli occhi erano puntati su Catherine, arrivata alla chiesa di St. Mary Magdalene a Sandringham tenendo per mano Charlotte, Meghan è riuscita ad attirare l’attenzione ...

Kate Middleton e William salutano il 2019 con un gesto che potrebbe significare molto per Harry e Meghan : Ogni gesto, anche il più piccolo, ha un significato se viene fatto da un componente della famiglia reale. E non è passato di certo inosservato il video che William e Kate Middleton hanno deciso di pubblicare sulle loro pagine social per salutare l’anno che è finito poche ore fa. Un 2019 ricco di impegni per il futuro re di Inghilterra e per Kate, che scala posizioni tra i membri della famiglia reale più amati e si conferma volto ...

Kate Middleton ha un altro uomo? Le voci dietro la crisi con William : Kate Middleton ha un altro uomo? Questa è l’ultimo gossip che si nasconde dietro le voci di crisi tra lei e il principe William: tutti i dettagli. William e Kate Middleton sono davvero in crisi? Sono probabilmente William e Kate Middleton i più chiacchierati dell’anno. Per gli inglesi la loro è la coppia più stabile tra quelle presenti all’interno della Royal Family. Eppure non sono mancate voci di una presunta crisi tra ...

Kate Middleton e il principe William in profonda crisi - a corte si parla di divorzio : «Natale separati per volere della regina» : Tra Kate Middleton e il principe William pare essere in corso un momento di crisi. Capita in tutti i matrimoni, anche quelli reali, ma in questo caso il motivo della loro separazione nel periodo di...