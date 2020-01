Inter, Zenga: «Il ritorno di Sensi sarà fondamentale» (Di lunedì 6 gennaio 2020) Inter, Walter Zenga ha aprlato anche di Sensi e dell’importanza che Antonio Conte ha avuto per lui Nella lunga Intervista rilasciata sulle colonne de il Corriere dello Sport Walter Zenga ha parlato anche dell’arrivo di Sensi e di quanto sia stato importante per lui Antonio Conte. «Chi ha tratto più benefici dall’arrivo di Conte? Sensi per distacco. Tu pensi di prendere un play o qualcosa del genere, invece ti ritrovi un profilo di spessore Internazionale. Sensi dialoga con Lautaro e Lukaku, si inserisce, prende la porta, ha enorme personalità, uno vero. Il suo ritorno a pieno regime diventa fondamentale». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

