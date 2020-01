Il 2020 è iniziato all' insegna delle bufale | e dell' ingenuità 

LIVE Atp Cup 2020 - risultati 6 gennaio in DIRETTA : iniziato il doppio decisivo tra Serbia e Francia - Austria batte Argentina 3-0 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.11 Serbia-Francia – Break della coppia Djokovic/Troicki, che rompe l’equilibrio e si porta in vantaggio per 4-2. 14.05 Serbia-Francia – La coppia transalpina annulla una palla break e impatta sul 2-2 in questo primo set. 14.02 Austria-Argentina – Marach/Melzer risalgono da 0-30 e portano a casa il game decisivo. Il risultato finale è 6-1 6-4 per la coppia Austriaca, ...

LIVE Atp Cup 2020 - risultati 6 gennaio in DIRETTA : Nadal asfalta Cuevas - iniziato il doppio decisivo tra Serbia e Francia : 13.58 AUSTRIA-ARGENTINA – Gonzalez/Molteni mantengono il turno di battuta: è 5-4 per gli austriaci, che ora avranno la chance di servire per il match. 13.56 Serbia-Francia – Break e controbreak nei primi due game dell'incontro: i francesi rispondono subito al vantaggio serbo, 1-1. 13.53 AUSTRIA-ARGENTINA – Marach/Melzer difendono il turno di servizio e salgono sul 5-3, ...

Rockstar Games chiude dopo GTA 6? Il 2020 è appena iniziato e abbiamo già il rumor più improbabile dell'anno : Uno YouTuber ha deciso di iniziare l'anno con un rumor che definire improbabile è poco.TheNathanNS, che può contare su circa 30.000 followers, ha dichiarato attraverso Twitter che Rockstar Games chiuderà i battenti dopo il lancio di GTA 6.Perché? Perché, secondo lo YouTuber, la compagnia con GTA 6 lancerà "il miglior gioco mai visto" e non riuscirà in futuro a superare questo limite...Leggi altro...

Gol Jahanbakhsh - il 2020 è da poco iniziato ma c’è già la prima perla : magia in Inghilterra [VIDEO] : Gol Jahanbakhsh – Sono passate poche ore dall’inizio del 2020, eppure il calcio ha già regalato la sua perla. Una magia, quella di Jahanbakhsh, centrocampista del Brighton e della nazionale iraniana. Ha fermato il Chelsea con il gol del pari all’84’. Come? In rovesciata. Così, in scioltezza. E’ il primo super gol del nuovo anno, rimarrà il più bello? Avremo altri 364 giorni per scoprirlo. Intanto, godiamoci ...

Meraviglie 2020 - Alberto Angela svela le nuove puntate e come è iniziato il suo lavoro in tv : Il 4 gennaio torna in tv su Rai1 Meraviglie, il programma in cui Alberto Angela porta i telespettatori alla scoperta dei siti Unesco del nostro Paese. Per questa nuova stagione composta da 4 puntate sono stati necessari tre mesi di riprese e i luoghi visitati sono davvero tanti: Capri, Torino, Roma, Venezia, Firenze, Paestum, l’Etna, Milano, Genova, il Grand Sasso, Catania e il Quirinale. Ma Alberto a Tv Sorrisi e Canzoni racconta anche ...

F1 - Test Abu Dhabi 2019 : due giorni cruciali per provare le nuove gomme Pirelli 2020. Il nuovo Mondiale è già iniziato… : Con il Gran Premio di Abu Dhabi è calato definitivamente il sipario ieri sulla stagione 2019 di Formula 1. Un Mondiale per molti versi avvincente soprattutto nella sua seconda fase ma che ha riservato ben poche sorprese dal punto di vista dei risultati. Lewis Hamilton e la Mercedes sono usciti trionfatori ancora una volta e la Ferrari ha evidenziato, in particolar modo durante la corsa di ieri, di non aver affatto risolto gli atavici problemi di ...

LIVE Varese-Virtus Roma 58-39 basket - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : iniziato il secondo tempo! : 63-41 Tecnico a Dyson, ringrazia Mayo. 62-41 Reverse anche per Peak. 60-41 Rovesciata vincente di Kyzlink. 60-39 Alley oop alzato da Vene per Simmons! iniziato IL TERZO PERIODO. 58-39 Si chiude qui il primo tempo. 58-39 Due più uno realizzato da Peak. 55-39 Super passaggio in lob di Vene per Simmons che schiaccia a due mani. 53-39 Rubata e contropiede vincente di Jefferson, la Virtus sta reagendo ...

LIVE Venezia-Trento 37-37 - Basket Serie A 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale - è iniziato il secondo tempo! : 46-44 Tripla di Cerella! 43-44 Ancora Watt in semigancio! 41-44 Canestro a candela di Forray! 41-42 Uno su due ai liberi per Gentile. 41-41 Semigancio di Watt! 39-41 Mezzanotte mette il libero aggiuntivo. 39-40 Terza tripla di Mezzanotte e fallo! 39-37 Primo canestro dal campo per Daye! 37-37 E' iniziato il secondo tempo, si riprende col possesso per Trento! 37-37 Squadre ...