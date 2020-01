Golden Globe 2020 | trionfano C' era una volta a Hollywood e 1917

I Golden Globe per chi va di fretta : Le cose da sapere sui premi di questa notte, per chi non vuole dedicare alla questione più di cinque minuti

Golden Globe 2020 - tutti i vincitori. La frenata di Netflix : 1917 e C’era una volta … a Hollywood dominano la scena dei Golden Globe 2020 per quanto riguarda i riconoscimenti assegnati al cinema, mentre per quanto riguarda la serialità escono trionfatrici Succession, Fleabag e Chernobyl. La 77esima edizione dei premi assegnati dall’assaciazione stampa estera ad Hollywood rappresenta un succulento antipasto degli Oscar ma soprattutto è stata letta come una presa di posizione del cinema ...

Golden Globes : vince «C’era una volta…a Hollywood» di Quentin Tarantino : Golden Globe per la miglior commedia o musical del 2019, secondo la giuria dei premi in corso a Los Angeles. Tarantino ha vinto anche un premio per la miglior sceneggiatura nella stessa categoria

I migliori momenti dei Golden Globe 2020 : Frasi, reazioni e momenti notevoli o divertenti, per chi non può o non vuole rivedersi tutta la cerimonia di premiazione

Golden Globe : vincono 1917 - C’era una volta a Hollywood e Rocketman : Si è conclusa la 77esima edizione dei Golden Globe 2020: tra i vincitori e i vinti la tensione è salita alle stelle. Soprattutto dopo la prima affermazione di Ricky Gervais che scherzando ha lasciato il pubblico basito: “So che sarà la mia ultima volta qui”. Molti ci avevano creduto. Toccava a Gervais quest’anno aprire l’evento al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles e presentare ad uno ad uno tutti i vincitori del ...

Michelle Williams sfila con il pancione ai Golden Globes 2020 per Fosse/Verdon e chiama a raccolta le donne tra aborto e voto : Il mitico 2019 di Michelle Williams si è chiuso al meglio ma questo 2020 è partito ancora di più alla grande sul palco dei Golden Globes 2020. Proprio nei giorni scorsi abbiamo parlato della nomination per la sua interpretazione in Fosse/Verdon, la serie che le ha cambiato la vita e non solo lavorativamente parlando ma anche sul versante privato e la prova è arrivata proprio qualche ora fa quando ha cavalcato il red carpet accompagnata dal ...

Golden Globes 2020 - per il cinema vincono Tarantino - Mendes e il Joker - tracollo Netflix : C’Era Una Volta… A Hollywood 3 premi, 1917, Joker e persino Rocketman 2 statuette. Mentre la corazzata Netflix è rimasta quasi all’asciutto, un solo premio. È questo l’inimmaginabile responso dei Golden Globes 2020, 77esima edizione del premio assegnato dalla Hollywood Foreign Press Association. Inimmaginabile perché, ricordiamolo, la piattaforma streaming metteva sul piatto addirittura 17 candidature per il cinema, tra Storia Di Un Matrimonio, ...

I Golden Globe 2020 consacrano Chernobyl e l’assente Russel Crowe per The Loudest Voice : lista dei vincitori per le serie tv : Si apre con i Golden Globe 2020 il nostro nuovo anno all'insegna di nuove e vecchie serie tv non prima di aver consegnato alcuni meritati premi che tanto piacciono agli addetti ai lavori e ai fan che, tra red carpet e discorsi sul palco, seguono con ansia e divertimento questi eventi. Anche quest'anno i pronostici sono stati rispettati e così tra i vincitori della sezione serie tv non potevano non trovare la vera rivelazione del 2019 ovvero ...

Incendi Australia : Nicole Kidman si commuove ai Golden Globes - Russel Crowe lancia un appello : Russell Crowe ha accettato il Golden Globe come “migliore attore in una serie tv”: l’attore è però rimasto in Australia a causa della situazione provocata dagli Incendi che ha definito “una tragedia provocata dal cambiamento del clima“. E’ stata l’attrice Jennifer Aniston, sul palco, a leggere con emozione il messaggio di Crowe: “La tragedia che sta colpendo l’Australia è originata dal ...

Golden Globe 2020 : il trionfo di Brad Pitt (che sul palco ringrazia Leonardo DiCaprio) : Golden Globe 2020: Brad PittGolden Globe 2020: Brad PittGolden Globe 2020: Brad PittGolden Globe 2020: Brad PittGolden Globe 2020: Brad PittCon avversari temibili come Al Pacino e Joe Pesci c’era il rischio che non potesse farcela, che la nomination fosse il massimo a cui potesse aspirare. Invece, l’Hollywood Foreign Press Association ha deciso che lui, Brad Pitt, è il miglior attore non protagonista alla 77esima edizione dei Golden ...