Gattuso a Sky: «La squadra è viva, ha dimostrato che sa giocare a calcio» (Di martedì 7 gennaio 2020) L’allenatore del Napoli Rino Gattuso ai microfoni di Sky dopo la brutta sconfitta rimediata al San Paolo contro l’Inter Troppi errori oggi «Sicuramente, però grande risultato. Penso che è stata la migliore della mia gestione. Non è un caso che non si vince dal 19 ottobre, però la squadra è viva e ha dimostrato che sa giocare a calcio. Non riusciamo a dare continuità però oggi ho detto ai ragazzi che non bisogna demoralizzarsi e lavorare come stiamo facendo» La scelta di Di Lorenzo al centro? «Perché Luperto a livello fisico ha lavorato pochi giorni e non volevamo rischiare, Al di là della scivolata ha fatto una buona partita» Cosa dovete migliorare? «Se vogliamo partire dal basso dobbiamo essere più puliti e poi dobbiamo giocare da squadra anche oggi ci siamo fatti infinocchiare. Dobbiamo muoverci meglio» Soddisfatto dei centrocampisti? «Penso che a livello di qualità sì ma ... Leggi la notizia su ilnapolista

