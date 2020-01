Epifania: festa a Venezia per la regata delle Befane (Di lunedì 6 gennaio 2020) festa oggi a Venezia in occasione dell’Epifania: come da tradizione, hanno sfilato 5 “mascarete” (barche tradizionali a remi), condotte da altrettante “Befane“, ovvero da gondolieri “over 50“, abbigliati con gonne, scialle e crinoline, con una scopa a prua e remo tra le mani. La competizione, patrocinata dal Comune di Venezia e della Regione Veneto, ha visto anche la partecipazione di numerose barche a remi con a bordo, oltre che tanti sostenitori, anche Babbi Natale e Befane. A tagliare per prima il traguardo del ponte di Rialto è stata la “mascareta” marrone di Riccardo Romanelli, seguito da quella gialla di Sandro Inchiostro e da quella arancione di Francesco Guerra.L'articolo Epifania: festa a Venezia per la regata delle Befane Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

Antonio_Tajani : Buona Epifania a tutti!Nell’era del consumismo ricordiamoci di una importante festa religiosa per tutti noi cristia… - PNGranParadiso : Auguriamo a tutti una buona festa dell’#Epifania con questa foto scattata dalla guardaparco Raffaella Miravalle. - ehywhat : RT @LuciTheWeirdCat: - Domani lavori? - Auguri per la tua festa ihih - Cosa mi metti nella calza? #6gennaio #Epifania -