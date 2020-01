CorSport: Insigne in cerca di gol. Contro l’Inter che lo bocciò a un provino (Di lunedì 6 gennaio 2020) Insigne non segna in campionato da 13 partite. Per l’esattezza, da 105 giorni. Un’eternità, per il capitano, scrive il Corriere dello Sport. L’ultima volta è stata a Lecce. L’ultima in Champions, invece, è stata Contro il Salisburgo, il 23 ottobre, 74 giorni fa. L’ultimo suo gol in campionato è lontanissimo. “Un’altra vita fa, si parlava di scudetto, si sognava in grande, si viveva nel turnover, persino in quello, e c’era semplicemente ancora un futuro. Che adesso, improvvisamente, è svanito. Insigne ha smesso di inseguire le parabole perfide, si è intristito, s’è accovacciato nelle ombre di quel 5 novembre, la notte dell’ammutinamento, e non è ancora uscito da quel tunnel”. Insigne non è più disinvolto, scrive il quotidiano sportivo, “non riesce più a condire d’allegria le sue giornate, che Gattuso prova a indirizzare deresponsabilizzandolo psicologicamente”. Contro l’Inter potrebbe ... Leggi la notizia su ilnapolista

