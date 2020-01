CorSport: il San Paolo bestia nera per l’Inter. Non vince a Napoli dal 1997 (Di lunedì 6 gennaio 2020) I precedenti tra Napoli e Inter al San Paolo sono favorevoli per gli azzurri. l’Inter non vince a Fuorigrotta dall’ottobre del 1997, la stagione in cui il Napoli finì in Serie B, ricorda il Corriere dello Sport. Da quel momento, sono state disputate 13 partite tra le due squadre. Nove sono state vinte dal Napoli, 4 si sono chiuse in pareggio. l’Inter, nelle ultime 13 trasferte in Serie A, ne ha persa solo una, proprio a Napoli. L'articolo CorSport: il San Paolo bestia nera per l’Inter. Non vince a Napoli dal 1997 ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

