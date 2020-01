Boots, il cucciolo che ha ingerito un cucchiaio (Di lunedì 6 gennaio 2020) Adottare o comprare un animale, implica molte responsabilità. C’è chi non capisce che un cane è come un figlio, che ha bisogno di cure ed attenzioni. Quando sono cuccioli, hanno bisogno di essere educati e hanno bisogno dei nostri insegnamenti, per imparare a capire cosa si può e cosa non si può fare. Il protagonista di questa storia è un pitbull mix labrador, di nome Boots. È stato adottato da un uomo di nome Christian Nunnelee, che vive in Texas. Era un giorno come un’altro, quando il cucciolo ha preso con la bocca un cucchiaio. Quando Christian se ne è reso conto, ha cercato di prenderlo, ma l’utensile era già passato attraverso l’esofago. Ha cercato anche di mettere in pratica la manovra di Heimlich, ma alla fine si è reso conto che aveva poco tempo per portarlo dal ... Leggi la notizia su bigodino

Boots cucciolo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Boots cucciolo