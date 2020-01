Armando Incarnato cacciato da Uomini e Donne: le rivelazioni di Gianni Sperti (Di lunedì 6 gennaio 2020) Armando Incarnato è stato uno dei grandi protagonisti delle ultime stagioni di Uomini e Donne. Con le sue vicende amorose ha tenuto inchiodati al televisore milioni di spettatori. Ora, però, sembra che le cose abbiano preso un’altra piega, una che probabilmente nemmeno lui poteva immaginarsi. Il cavaliere partenopeo, infatti, è stato letteralmente cacciato via dalla trasmissione. Ad onor del vero sarebbero state le rivelazioni di Gianni Sperti a costringere Armando Incarnato a lasciare lo studio. Una situazione a dir poco complicata sulla quale il diretto interessato non è ancora intervenuto. A riportare la notizia è stato Il vicolo delle news che ha “seguito” le due ultime registrazioni della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Il percorso di Armando Incarnato a Uomini e Donne Armando Incarnato è stato, come detto in precedenza, uno dei grandi protagonisti ... Leggi la notizia su kontrokultura

