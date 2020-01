Un dono speciale (Di domenica 5 gennaio 2020) Non è un segreto per nessuno che alla vigilia di Natale la stragrande maggioranza delle persone si aspetti di ricevere un regalo. Non importa se il regalo ha un costo elevato o meno, l’importante è l’amore con cui viene dato questo regalo, e questa storia ci mostra il regalo migliore che Logan potesse fare a sua moglie Vanessa Bosselaar . E ‘davvero un dono impossibile da quantificare, perché non ha prezzo. Ciò che questo uomo ha fatto per la moglie di 24 anni, è uno dei più importanti messaggi d’amore che siano stati recentemente resi noti. Quando Logan e Vanessa Kentwood si sono uniti in matrimonio nel settembre dello scorso anno, già sapevano che Vanessa aveva bisogno di un trapianto di rene. Le era stata diagnosticata una malattia renale cronica. Quello che non sapevano è che il miglior donatore per lei era l’amore della sua vita. Logan non ha ... Leggi la notizia su bigodino

LuciaMirra2 : @MetaErmal Ciaoo Ermal, che meravigliaaaa vederti così felice!! Hai reso la mia notte e questa giornata davvero spe… - TerraDiPalma : RT @paoloigna1: Come si sa i visitatori del @PalazzoRealeNap sono tutti buoni e allora domenica riceveranno il dono della #Befana in antici… - LuciaMirra2 : @famedalupi @MetaErmal Un sogno davvero incredibile!! È da stanotte che ascolto la sua storia, non riesco a smetter… -