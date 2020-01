Un angelo con la faccia sporca (Di domenica 5 gennaio 2020) John O’Hara non è stato certo un uomo facile. Baciato da un successo in vita che per quanto ampio non riteneva commisurato alla sua bravura, dilaniato da un perenne complesso di inferiorità per non aver frequentato le università della Ivy League e per le sue radici irlandesi, prima dei trent’anni av Leggi la notizia su ilfoglio

molina_matteo : RT @TinaAnceschi: Chi ha dipinto questo Angelo che suona una lira da braccio non è sicuro che fosse ??Giovanni Ambrogio de Predis, ma certam… - 66HAT4KE : Una notte a Napoli Con la luna ed il mare Ho incontrato un angelo Che non poteva più volar. - TrafficoA : Atri Pineto-Citta' S.Angelo - Chiusura Pesanti A14 Ancona-Pescara Chiusura Pesanti con peso superiore alle 3.5 tonn. tra Pineto... -