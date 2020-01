Tournée 4 Trampolini Bischofshofen oggi (5 gennaio): orario qualifiche, tv, streaming e programma (Di domenica 5 gennaio 2020) Dopo la rocambolesca gara di Innsbruck, si torna subito a gareggiare quest’oggi con le qualificazioni di Bischofshofen, quarto e ultimo atto della Tournée dei 4 Trampolini 2020. Come da tradizione la manifestazione si chiude in Austria ed in particolare nel Salisburghese sul trampolino HS142 di Bischofshofen con quattro atleti ancora in piena corsa per la vittoria finale nella classifica generale della Tournée. Il polacco Dawid Kubacki è balzato in vetta alla graduatoria a due serie dalla fine del torneo con nove punti di vantaggio sul sorprendente norvegese Marius Lindvik e con quasi quattordici sul tedesco Karl Geiger e sul giapponese Ryoyu Kobayashi. Stefan Kraft è quinto ma paga più di 30 punti dalla testa dunque è ormai fuori gioco a meno di clamorosi colpi di scena. Le qualificazioni odierne, in programma a partire dalle ore 16.30, saranno molto interessanti per capire ... Leggi la notizia su oasport

