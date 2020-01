Tour de Ski 2020: Therese Johaug trionfa sul Cermis! Travolta la concorrenza, sul podio generale Nepryaeva e Oestberg (Di domenica 5 gennaio 2020) Therese Johaug trionfa nel Tour de Ski, conquistandolo per la sua terza volta, con l’ottavo dominio sul Cermis. La norvegese fa sua l’ultima e più impegnativa prova dell’evento a tappe che quest’anno si è diviso tra Svizzera e Italia, con un’azione imperiosa fin dalle pendici della salita, che ha visto subito arrendersi quasi tutte tranne la connazionale Heidi Weng (per pochi metri) e crollare le quotazioni da podio di Astrid Uhrenholdt Jacobsen, che quasi mai in carriera ha realmente digerito quest’ultima frazione. Con un enorme sforzo, la russa Natalia Nepryaeva riesce ad agguantare il secondo posto della classifica generale perdendo 2″6 da Ingvild Flugstad Oestberg nella lotta per il terzo posto parziale, ma riuscendo a non farsi portare via quei 9″ che aveva al via. Lungo tutta la prima metà di gara e poco più, o meglio nel primo ... Leggi la notizia su oasport

