Tamara Masia: la donna accusata di aver gettato acido in faccia a un 28enne (Di domenica 5 gennaio 2020) Si erano conosciuti attraverso un sito di incontri e si erano frequentati qualche volta. Ma lui, 16 anni in meno di lei, aveva deciso di chiudere. Una decisione che ha provocato la reazione di lei, che si chiama Tamara Masia: ieri mattina poco dopo le 11, in piazza Gae Aulenti, nel quartiere chic di Porta Nuova, a Milano, pare dopo una colluttazione, lo ha aggredito e gli ha lanciato in faccia un liquido fatto di acido e peperoncino facendolo finire all’ospedale Fatebenefratelli in gravi condizioni. La donna è stata arrestata oggi a Genova. La donna che getta l’acido in faccia all’ex Per la vicenda, che come sottolineano gli inquirenti non ha nulla a che vedere con le aggressioni con l’acido per cui sono stati condannati Alexander Boetcher e Martina Levato, la Procura di Milano ha proceduto con il fermo della Masia, una 44enne, responsabile ... Leggi la notizia su nextquotidiano

