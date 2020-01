Strage in Valle Aurina, è Stefan Lechner il 27enne che ha investito e ucciso 6 giovani a Lutago (Di domenica 5 gennaio 2020) Si chiama Stefan Lechner ed è un operaio di 27 anni l'investitore della comitiva di giovani travolta questa notte in Valle Aurina, nel Comune di Lutago, a Bolzano. Il ragazzo, che era ubriaco al momento dell'incidente, ha provocato la morte di sei persone e il ferimento di altre 11. Arrestato, è stato trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Brunico in stato di choc. Leggi la notizia su fanpage

SkyTG24 : Incidente in Alto Adige, auto piomba su un gruppo di pedoni e fa strage. FOTO - AlessandroBonon : guida in stato d' ebrezza, anche l' #alcool fa male, probabilmente più della #cannabis light Strage in Alto Adige:… - PinuccioDonvito : Strage in Alto Adige: auto su pedoni, 6 morti in Valle Aurina - Trentino. Sono curioso di vedere che valore avranno… -