Sky: Lobotka non sarà in campo con il Celta, stasera (e nemmeno in panchina) (Di domenica 5 gennaio 2020) Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito, Stanislav Lobotka non sarà in campo, stasera. Il Celta affronterà l’Osasuna, ma lo farà senza il suo centrocampista. Non siederà nemmeno in panchina. Così scrive Di Marzio: “Oscar Garcia, allenatore del Celta Vigo, ieri aveva parlato chiaro e per la gara di oggi contro l’Osasuna (fischio di inizio alle 21 italiane) escluderà Stanislav Lobotka che dunque non scenderà in campo con i compagni e non andrà nemmeno in panchina”. Di Marzio aggiunge: “Lo slovacco al momento pensa solo al Napoli e infatti da domani si ricomincerà a trattare per il suo trasferimento in azzurro. Inoltre, gli agenti del centrocampista resteranno a Napoli, aspettando di arrivare all’intesa tra le parti”. L'articolo Sky: Lobotka non sarà in campo con il Celta, stasera (e nemmeno in panchina) ... Leggi la notizia su ilnapolista

