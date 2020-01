Renzi si allinea al centrodestra su Autostrade e prescrizione: “In Aula voteremo contro revoca concessioni. E pronti a via libera a legge Costa” (Di domenica 5 gennaio 2020) Garantisce che “la maggioranza regge tranquillamente” e che sia “più saggio per tutti arrivare a scadenza naturale della legislatura”. Ma annuncia che Italia viva voterà contro il governo, e insieme al centrodestra, sulla revoca delle concessioni di Autostrade e, “se il ministro Alfonso Bonafede non trova una soluzione”, anche sulla prescrizione. L’ex premier Matteo Renzi, intervistato da il Messaggero, ha parlato della tenuta dell’esecutivo e di come i suoi si comporteranno in Aula sui punti cruciali dell’agenda 2020. Il senatore non esiterà ad allinearsi quindi al centrodestra su due dei provvedimenti che rappresenteranno i primi banchi di prova della maggioranza nell’anno nuovo, mentre sulla richiesta di autorizzazione a procedere per Matteo Salvini in merito al caso della nave Gregoretti Iv darà il via libera. Solo ieri 4 ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

