Puglia: Bellanova, ‘no a primarie farsa, Iv non partecipa’ (Di domenica 5 gennaio 2020) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Italia Viva non sosterrà né parteciperà alle primarie pugliesi per la scelta del candidato alla presidenza della Regione. E dice al Pd: no a primarie farsa, si azzeri tutto e si lavori al progetto di una nuova Puglia”. Lo dice in una intervista al Nuovo Quotidiano di Puglia, la ministra alle Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova, presidente di Italia Viva.‘Il centrosinistra non è la somma di sigle o di pseudo formazioni civiche la cui funzione esclusiva è raccogliere voti, portando acqua al leader di turno. Il lavoro da fare è per la costruzione di un campo ampio, progressista e moderato, per una nuova idea di Puglia”. “Ho detto per mesi: il punto non sono i nomi; invece di primarie rabberciate, si parta dai territori e dalle domande rimaste senza risposte per costruire la nuova Puglia. Al Pd ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

TempiReali : @ivanscalfarotto @TeresaBellanova la Bellanova in Puglia non può neanche mettere piede, tanto è amata dai pugliesi.… - IlMattinoFoggia : #Elezioniregionali , @TeresaBellanova : «Le #primarie2020 del #centrosinistra in #Puglia sono una farsa,… - AdalucDe : @Arik27Giovanni @danielhazan @marattin @Corriere @CarloCalenda Legga l’intervista oggi della Bellanova, sulla Pugli… -