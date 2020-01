NIO ec6 ufficiale: prezzo, caratteristiche e scheda tecnica (Di domenica 5 gennaio 2020) NIO ec6 ufficiale: prezzo, caratteristiche e scheda tecnica NIO ec6 ufficiale: prezzo, caratteristiche e scheda tecnica Si tratta di un SUV compatto 100% elettrico. È l’alternativa cinese alla Tesla Model Y. Il giovane costruttore cinese concentra tutta la sua produzione sui veicoli a zero emissioni. Il modello ec6 è il terzo della produzione, i pre-ordini sono già iniziati mentre le consegne inizieranno da settembre. Durante l’estate ci saranno altri annunci, riguardo ad altri veicoli, per l’arrivo in Europa si dovrà aspettare un bel po’ di mesi. NIO ec6 ufficiale: come funziona L’autovettura si anima grazie a due propulsori elettrici, uno per asse. I livelli di potenza acquistabili saranno due, uno di tipo entry level, definito “Sporty” e l’altro top di gamma, definito “Performance”. Nella prima versione entrambi i ... Leggi la notizia su termometropolitico

