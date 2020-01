Morto a 25 anni l’ex concorrente di ‘Tu si que vales’: il paracadute non si è aperto (Di domenica 5 gennaio 2020) Si chiamava Luca Barbieri, paracadutista professionista di 25 anni della provincia di Parma che tre anni fa si esibì a “Tu Sì Que Vales”, il talent show in onda su Canale 5. Paracadutista e istruttore con all’attivo quasi un migliaio di salti e voli. L’ultimo, però, effettuato dal viadotto San Giuliano a Caltanissetta, gli è stato fatale. Solo un paio di mesi fa un suo amico inglese è Morto nello stesso modo e Luca lo aveva omaggiato con un post sui social. Un rischio che probabilmente anche i professionisti mettono sempre in conto. Il paracadute, questa volta, non si è aperto. Luca perde la vita così. Il giovane in passato aveva già effettuato dei salti nel Nisseno: questa volta aveva deciso di non utilizzare la sua tuta alare, bensì di fare un volo di base jumping, ossia un salto in caduta libera che termina con l’apertura del paracadute. Purtroppo, però, qualcosa è ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

matteosalvinimi : Morto dopo due anni e mezzo di coma. Una vicenda triste e ingiusta. I due giovani clienti che lo picchiarono? Assol… - Noovyis : (Morto a 25 anni l’ex concorrente di ‘Tu si que vales’: il paracadute non si è aperto) Playhitmusic -… - Livia_DiGioia : RT @BotGuccini: Erano gli anni fatati di miti cantati e di contestazioni. Erano i giorni passati a discutere e a tessere le belle illusioni… -