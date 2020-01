Monteforte Irpino, sinistro tra due vetture: una donna finisce in ospedale (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoMonteforte Irpino (Av) – Nel primo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Monteforte Irpino, in via Nazionale per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Nello scontro rimaneva ferita una donna, la quale veniva trasportata dai sanitari del 118 intervenuti, presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. I veicoli incidentati venivano messi in sicurezza. L'articolo Monteforte Irpino, sinistro tra due vetture: una donna finisce in ospedale proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

