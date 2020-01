Minacce live, abusivo a Borrelli: “Prima o poi ti aprono la testa e ti lasciano morto a terra” (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Prima o poi ti aprono la testa e ti lasciano morto a terra“. E poi ancora: “Se continui così ti fanno la ‘cartellà (ti uccidono, ndr)”, “Stai attento che ti facciamo fare una brutta fine, ti tagliamo la testa“. Sono solo alcune delle Minacce rivolta durante una diretta Facebook al consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. A parlare è un parcheggiatore abusivo ripreso dal giornalista sabato sera in una traversina tra il lungomare e viale Gramsci. “Stai dando fastidio assai, chi te lo fa fare, poi passi un brutto guaio” ha ribadito l’uomo che in un primo momento non aveva riconosciuto Borrelli e ha quindi provato a giustificare la sua attività illecita: “Ho moglie e tre figli, lo faccio per loro, almeno non vado a rubare”. Poi una volta resosi ... Leggi la notizia su anteprima24

Minacce live Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Minacce live