Migranti, 33 curdi da Iran e Iraq sbarcano in Salento: 10 in seria ipotermia (Di domenica 5 gennaio 2020) Un gruppo di 33 persone curdo-irachene e curdo-Iraniane è stato rintracciato nella notte dalle forze dell’ordine lungo il litorale adriatico del Salento, a San Cataldo, marina di Lecce. I Migranti sono stati soccorsi e accolti dalla squadra emergenze della Croce Rossa, che ha offerto riparo agli sbarcati nei mezzi di soccorso a San Cataldo. Tra loro ci sono due donne, un nucleo familiare con due bimbi di 5 e 9 anni, e diversi minori non accompagnati Credit: Croce Rossa Italiana A San Cataldo, i due bimbi curdo-iracheni si sono addormentati al caldo in una Volante della polizia di Stato. Gli altri hanno riferito di essere in viaggio da una settimana e di aver raggiunto le coste italiane a bordo di un gommone salpato dall’Albania. Il gruppo è stato poi trasferito al centro Don Tonino Bello di Otranto. Le condizioni di salute Dieci le persone in stato di ... Leggi la notizia su open.online

