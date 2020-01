Meningite, quinto caso in provincia di Bergamo/ 16enne grave, vertice in prefettura (Di domenica 5 gennaio 2020) Meningite, quinto caso in provincia di Bergamo nell'ultimo mese: migliora 16enne giunto grave in ospedale. Indetto vertice in prefettura. Leggi la notizia su ilsussidiario

repubblica : Meningite, quinto caso nella Bergamasca: 16enne ricoverato in gravi condizioni. Code per le vaccinazioni in tutta l… - Corriere : Meningite, sedicenne gravissimo in provincia di Bergamo. È il quinto caso in poche settimane - Agenzia_Ansa : #Meningite, nella Bergamasca quinto caso in un mese #ANSA -